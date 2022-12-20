Uzbekistan Airways увеличивает частоту полетов в Тбилиси

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания Uzbekistan Airways увеличит частоту авиарейсов по маршруту Ташкент-Тбилиси-Ташкент, передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

“В настоящее время международные рейсы Ташкент-Тбилиси-Ташкент выполняются по вторникам. Начиная с 13 января 2023 года, Uzbekistan Airways вводит дополнительные рейсы по данному направлению по пятницам”, - говорится в сообщении.

Отметим, что 30 октября 2022 года авиакомпания Uzbekistan Airways выполнила первый рейс по направлению Фергана-Дубай-Фергана.