Названы планы по добыче с месторождения "Янги Узбекистон"

ТАШКЕНТ /Trend/ - Поставлена цель по добыче с месторождения "Янги Узбекистон" 1 миллиона тонн тяжелой нефти в год.

Об этом сказал Trend заместитель исполнительного директора по добыче тяжелой нефти - руководитель проектного офиса "Янги Узбекистон" Михаил Чертенков.

По его словам, площадь месторождения - 730 квадратных километров. Запасы по первичной оценке составляют 100 миллионов тонн нефти.

"На текущий момент на месторождении активно реализуется программа масштабных геологоразведочных работ. Уже пробурено 102 скважины, еще 32 скважины находятся на стадии бурения", - сказал Чертенков.

Отметим, что недавно в Зерафшанской впадине было открыто крупнейшее в Узбекистане месторождение сверхвязкой нефти и битума "Янги Узбекистон".