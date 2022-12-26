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Узбекская компания обнародовала данные по добыче нефти

Узбекистан Материалы 26 декабря 2022 21:25 (UTC +04:00)
Узбекская компания обнародовала данные по добыче нефти

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Натаван Рзаева
Натаван Рзаева
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ТАШКЕНТ /Trend/ - За 11 месяцев 2022 года узбекская компания SANEG добыла 500 000 тонн нефти.

Об этом сказал Trend директор по корпоративным коммуникациям компании Игорь Гусенков.

"Более 50 процентов нефти добывается в городе Мубарек на границе с Туркменистаном", - сказал Гусенков.

По его словам, компания в основном производит такие продукты, как бензин, дизельное топливо и керосин, который используется во всех аэропортах страны.

Говоря об экспорте продукции, директор по корпоративным коммуникациям отметил, что компания налаживает сотрудничество с внешними рынками.

"Мы активно ставим задачи по выходу на международный рынок, в частности налажен экспорт продукции в Польшу и Литву", - сказал Гусенков.

Отметим, что SANEG ставит цель нарастить добычу нефти до 1,6 миллиона тонн к 2030 году.

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