Венгерская компания планирует построить птицеводческие предприятия в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Венгерская компания Bonofarm Group проявила заинтересованность в строительстве птицеводческих предприятий в Ташкентской и Самаркандской областях Узбекистана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства Узбекистана.

Данный вопрос обсуждался между министром сельского хозяйства Узбекистана Азизом Войтовым и представителями хокимията Ташкентской области (местного самоуправления) с делегацией компании Bonofarm Group во главе с исполнительным директором компании Аттилой Чани.

Согласно информации, венгерская делегация находилась в Узбекистане с 5 по 9 февраля, и на протяжении этого времени ознакомилась с деятельностью действующих птицефабрик в Ташкентской области, проинспектировала три земельных участка в Охангаронском районе данной области.

В сообщении министерства говорится, что венгерская компания планирует построить на осмотренных земельных участках птицеводческий комплекс стоимостью 400 миллионов долларов. Комплекс будет включать в себя 10 птицефабрик, ферму (25 га), завод по производству комбикормов (10 га), инкубационную ферму (5 га) и ферму по выращиванию цыплят (10 га).

На сегодня в Узбекистане действует около 16 совместных предприятий с участием венгерского капитала. Узбекистан, помимо Bonofarm Group, также развивает инвестиционные проекты с такими ведущими венгерскими компаниями, как KITE, Meditop, Gedeon Richter, MOL Group и другими в области энергетики, сельского хозяйства, фармацевтики, производства медицинского оборудования и пластиковых изделий.