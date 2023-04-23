Всемирный банк выделит Узбекистану $240 млн на развитие животноводства

Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил проект «Развитие сферы животноводства в Узбекистане. Фаза 2». В рамках его осуществления будет оказано содействие в создание продуктивного, конкурентоспособного, инклюзивного и устойчивого к изменению климата сектора животноводства в стране.

Как передает Trend со ссылкой на "Kun.uz", Всемирный банк предоставит техническое содействие, передовые международные знания и опыт, а также финансирование в размере 240 млн долларов для реализации данного проекта.

Финансирование включает льготный кредит от Международной ассоциации развития (МАР) в размере 150 млн долларов (со сроком погашения 30 лет, включая пятилетний льготный период), а также займ c низкой процентной ставкой от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) в размере 90 млн долларов (со сроком погашения 24,5 года, включая льготный период в 4,5 года). МАР и МБРР входят в состав группы Всемирного банка.

Животноводство – одно из ключевых сфер национальной экономики. На его долю приходится 13% ВВП Узбекистана и порядка 50% ВВП, производимого в сельском хозяйстве. Данная сфера обеспечивает от 45% до 67% доходов домохозяйств на селе и обеспечивает занятостью около 27% всех работников сельского хозяйства. В то же время животноводство является источником более 13% всех выбросов парниковых газов в стране и большей части выбросов в сельском хозяйстве.

Производство животноводческой продукции увеличилось за последние тридцать лет. Однако производительность в сфере все ещё остается низкой по сравнению с соседними странами, например, с Россией, Турцией и Казахстаном.

Местные производители пока не могут удовлетворить внутренний спрос на соответствующие продукты питания животного происхождения. Прогнозируется, что к 2035 году, если не последуют дальнейшие изменения, производство молока и мяса в стране будет удовлетворять только 59% и 52% внутренних потребностей соответственно.

Количество мелких фермеров (дехкан) в Узбекистане составляет порядка 4,8 млн человек. Продуктивность животных в дехканских хозяйствах значительно ниже по сравнению с фермерскими хозяйствами и на агропредприятиях. Так, продуктивность коров составляет в среднем 3 литра молока в день для дехканских хозяйств, 8 литров для фермерских хозяйств и 20 литров для агропредприятий.

Улучшив доступ к современным средствам производства, информации, технологиям и финансам, дехканские хозяйства смогут повысить свою производительность.