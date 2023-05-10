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МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

Узбекистан Материалы 10 мая 2023 13:41 (UTC +04:00)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - МИД Узбекистана чтит память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Сегодня приняли участие в праздновании 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева. В 2022 году в городе Ташкенте были открыты улица и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана. Мы высоко оцениваем нынешнее состояние узбекско-азербайджанского сотрудничества и выступаем за его дальнейшее обогащение по всем направлениям», - говорится в публикации.

МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)
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