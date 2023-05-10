МИД Узбекистана чтит память великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - МИД Узбекистана чтит память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как передает в среду Trend, об этом написал в Twitter министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«Сегодня приняли участие в праздновании 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева. В 2022 году в городе Ташкенте были открыты улица и памятный барельеф имени общенационального лидера Азербайджана. Мы высоко оцениваем нынешнее состояние узбекско-азербайджанского сотрудничества и выступаем за его дальнейшее обогащение по всем направлениям», - говорится в публикации.