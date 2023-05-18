Глава МИД Узбекистана посетит Россию

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 21-22 мая 2023 года посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на UzDaily.

По ее данным, во время пребывания в Москве министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов проведет переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Министры рассмотрят все аспекты двустороннего политического сотрудничества, основанного на стратегическом партнерстве и союзничестве, а также актуальные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного характера.

Главы внешнеполитических ведомств обсудят задачи, связанные с развитием межгосударственного диалога в текущем году.

Министры обменятся мнениями относительно региональной ситуации, учитывая скоординированный вклад в развитие сотрудничества, а также поддержание стабильности и безопасности в Центральной Азии и прилегающих территориях.

Также планируется обсудить ключевые интеграционные процессы на евразийском пространстве и рассмотреть общие вопросы, значимые для государств континента.