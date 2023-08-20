Вырос объем услуг, предоставляемых авиакомпаниями-резидентами Узбекистана

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие 2023 года авиакомпании-резиденты Узбекистана осуществили 28 764 полетов, передает Trend.

Согласно информации, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число рейсов увеличилось и составило 7 524 полета (увеличение на 135 процента).

Из них, 16 618 полетов были выполнены на международных маршрутах, что означает увеличение в 151%, а количество пассажиров, перевезенных на этих рейсах, достигло 2 398,5 тысяч человек (увеличение на 132%).

Количество внутренних авиаперевозок авиакомпаниями-резидентами по местным направлениям составило 12 146 (141%) рейсов, количество перевезенных пассажиров достигло 1 015,6 тыс. (103%).