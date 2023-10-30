Узбекистан играет важную роль в развитии транзитного потенциала Центральной Азии – Петер Стано (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан является ценным партнером для Евросоюза, и мы намерены продолжать развитие сотрудничества во всех сферах.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

“В настоящее время наши отношения регулируются Соглашением о партнерстве и сотрудничестве, которое было заключено в 1999 году. Однако недавно мы завершили переговоры по Соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое значительно расширит и углубит сферу наших отношений”, - подчеркнул Стано.

Он также отметил, что создание нового соглашения было инициировано в июле 2022 года и в настоящее время готовится к подписанию и вступлению в силу.

“Также Узбекистан пользуется преимуществами Генеральной системы преференций Евросоюза, предоставляющей доступ к сниженным тарифам на многие товары в знак признания прогресса, достигнутого в ратификации и реализации различных международных соглашений в области прав человека и экологического менеджмента”, - сообщил Стано.

Он также упомянул, что ЕС является крупным партнером по сотрудничеству для Узбекистана, с многолетней ориентировочной программой в размере 76 миллионов евро на период с 2021 по 2027 годы.

“Приоритетными направлениями ЕС для Узбекистана в этот период являются эффективное управление и цифровая трансформация, инклюзивный, цифровой и зеленый рост, а также развитие эффективного экологически чистого сельского хозяйства и продовольственного сектора”, - отметил Стано.

Говоря о развитии транзитного потенциала Узбекистана, Питер Стано заметил, что Узбекистан является единственной страной в Центральной Азии, имеющей границу с каждой из четырех других центральноазиатских стран, и играет ключевую роль в региональном сотрудничестве.

По его словам, Центральная Азия является регионом, имеющим геостратегическое значение для Европы как перекресток между Европой и Восточной Азией, а также между севером и югом.

“Учитывая его центральное расположение в Евразии, через регион проходят ключевые транзитные маршруты, обеспечивающие доступ к ресурсам и рынкам как внутри Центральной Азии, так и за ее пределами”, - пояснил он.

Далее представитель ЕС также отметил, что Узбекистан обладает значительным влиянием в продвижении региональной интеграции, поддерживая отношения с соседними странами, такими как Афганистан, Россия и Китай, а также активно участвуя в различных многосторонних организациях.

“Узбекистан активно участвует в решении региональных и глобальных проблем, таких как молодежная политика, связь, управление водными ресурсами и изменение климата”, - добавил он.

В заключение Стано сказал, что ЕС решительно поддерживает проводимый в Узбекистане процесс реформ, и призывает к его продолжению для полной реализации не только в области экономических реформ, но и в проведении политических и социальных реформ.

Ранее в этом году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с делегацией ЕС во главе с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии по экономике, которая работает на благо людей Валдисом Домбровскисом, чтобы обсудить вопросы расширения взаимовыгодного сотрудничества между Узбекистаном и институтами ЕС на полях саммита Европейского банка реконструкции и развития в Самарканде.

Между тем, товарооборот между Узбекистаном и государствами-членами ЕС за первые 7 месяцев 2023 года достиг в общей сложности более 2,95 миллиарда евро, что на 25,75 процентов больше по сравнению с первыми 7 месяцами предыдущего года (2,35 миллиарда евро).

Кроме того, товарооборот между Узбекистаном и странами ЕС в прошлом году достиг 4,61 миллиарда евро, что на 41 процент больше, чем в 2021 году, когда он составил 2,77 миллиарда евро.