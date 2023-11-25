Узбекистан и IFC обсудили вопросы сотрудничества

БАКУ /Trend/ - В министерстве экономики и финансов Узбекистана прошла встреча с представителями Международной финансовой корпорации (IFC), передает Trend.

Согласно информации, на встрече присутствовали сотрудники министерства во главе с заместителем министра Жасуром Каршибаевым, а также представители МФК, включая руководителя инвестиционных проектов Алана Нунке, Чема Левент Эгритаг и других специалистов.

Основной целью встречи было обсудить вопросы сотрудничества, в частности, развитие отношений на рынке ипотечного кредитования. Сообщается, что иностранные партнеры были ознакомлены с реформами в экономической сфере, включая усиление роли частного сектора в стимулировании экономического роста. Также обсуждалось будущее развитие ипотечного рынка Узбекистана.

По результатам открытых и конструктивных обсуждений было достигнуто соглашение о продолжении двустороннего сотрудничества.