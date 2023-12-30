Узбекистан планирует экспортировать текстиль в США

БАКУ /Trend/ - Под руководством Ассоциации "Узтекстильпром" более 10 текстильных компаний Узбекистана успешно получили сертификат международного стандарта WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production), передает Trend.

UZTEX Group стала первым предприятием в Узбекистане и Центральной Азии, которое достигло этого стандарта, благодаря содействию Ассоциации. Сертификат WRAP подтверждает, что продукция соответствует всем социальным нормам и правилам, требуемым для экспорта в США. Этот шаг подчеркивает высокие стандарты качества и этики, которыми руководствуется узбекская текстильная индустрия.

В настоящее время еще 10 предприятий находятся в процессе получения сертификата WRAP.