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Компания из ОАЭ вложила 4 миллиарда долларов в развитие зеленой энергетики Узбекистана

Узбекистан Материалы 2 января 2024 04:50 (UTC +04:00)
Компания из ОАЭ вложила 4 миллиарда долларов в развитие зеленой энергетики Узбекистана

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Компания Masdar вложила 4 миллиарда долларов в экономику Узбекистана, и уже 1,4 гигаватта чистой энергии успешно поступают в национальную энергосистему страны благодаря реализованным проектам этой компании, передает Trend.

Masdar заключила соглашение с Узбекистаном о реализации проекта по строительству ветровой электростанции мощностью 2 гигаватта. Новое соглашение также включает в себя создание аккумуляторных систем, способных хранить 1150 мегаватт-часов электроэнергии.

Среди успешно внедренных проектов в энергосистему Узбекистана на данный момент - Зарафшанская ветровая электростанция и три солнечные электростанции в Джизаке, Самарканде и Шерабаде. Все эти проекты являются крупнейшей программой развития зеленой энергетики в регионе.

Председатель компании, Султан Аль-Джабер, подчеркнул, что эти амбициозные инициативы вносят существенный вклад в общие усилия по достижению целей в области чистой энергетики, и подчеркнул готовность сотрудничать с Узбекистаном для поддержки его стратегических целей в данной области.

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