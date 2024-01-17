Узбекистан и ОАЭ вводят безвизовый режим

БАКУ /Trend/ - С 16 февраля Объединенные Арабские Эмираты введут для граждан Узбекистана безвизовый режим, передает Trend.

Согласно информации, 16 января в министерстве иностранных дел ОАЭ был подписан протокол о взаимном освобождении от въездных виз между правительствами Республики Узбекистан и Объединенных Арабских Эмиратов. Согласно этому документу, узбекские граждане будут освобождены от визовых требований при пребывании в ОАЭ до 30 дней.

Сообщается, что протокол межправительственного сотрудничества был подписан чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в ОАЭ Абдулазизом Аккуловым и заместителем министра иностранных дел ОАЭ Халидом Абдулла Белхулом. Документ вступит в силу официально с 16 февраля 2024 года.