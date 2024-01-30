Узбекистан и ОАЭ обсудили развитие сотрудничества в ряде сфер

БАКУ /Trend/ - 29 января председатель Сената Олий Мажлиса (парламент) Узбекистана Танзила Нарбаева встретилась с председателем Совета по конкурентоспособности и заместителем министра по делам правительства по вопросам конкурентоспособности и обмена знаниями Объединенных Арабских Эмиратов, Абдуллой Насером Лютом, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались перспективы развития многоплановых связей между Узбекистаном и ОАЭ, включая аспекты торгово-экономического, социального и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Было отмечено значительное продвижение в сотрудничестве между странами в последние годы. Объем взаимной торговли увеличился в 2022 году на 2,1 раза до $518,6 млн и в 2023 году вырос на 21% по сравнению с предыдущим годом, достигнув $625,9 млн. Количество предприятий с участием ОАЭ в Узбекистане достигло 300.

В ходе беседы была подчеркнута необходимость дальнейшего улучшения торговых показателей, активизации деятельности Совместной межправительственной комиссии в этом направлении.

С учетом объявленного в Узбекистане 2024 года Годом поддержки молодежи и бизнеса, рассматривались пути расширения сотрудничества в областях, таких как образование, трудоустройство, участие молодежи в передовых событиях и обеспечение всестороннего развития молодежи.