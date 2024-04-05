В Южной Корее зарегистрирован первый торговый дом Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Первый торговый дом Узбекистана был зарегистрирован в Южной Корее, передает Trend.

Согласно информации, в рамках его деятельности планируется открытие "шоу-рума", где будет представлен разнообразный ассортимент продукции узбекских производителей, включая продукты питания, фрукты и овощи, текстиль, изделия из шелка, химические продукты, керамику и ювелирные изделия.

Сообщается, что основные задачи торгового дома будут включать в себя поддержку развития и укрепление торгово-экономических отношений между двумя странами, максимизацию экспортного потенциала и возможностей Узбекистана, продвижение отечественной продукции, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью, на рынке Южной Кореи, а также организацию рекламных кампаний, расширение объемов и ассортимента экспорта путем анализа рыночных возможностей и укрепления позиций узбекской продукции на рынке. Кроме того, торговый дом будет оказывать поддержку предпринимателям, желающим принять участие в различных выставках, проводимых в Южной Корее.