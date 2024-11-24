Эксимбанк Китая открыл региональный офис в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - 22 ноября этого года в Ташкенте состоялось торжественное открытие представительства Экспортно-импортного банка Китая, передает Trend.

В церемонии открытия приняли участие вице-президент Эксимбанка КНР Ян Дуннин, посол КНР в Узбекистане Юй Цзюнь, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Ильзат Касымов, руководители министерств и ведомств Узбекистана, а также представители деловых и финансовых кругов двух стран.

В своей приветственной речи Ильзат Касымов высоко оценил деятельность Эксимбанка Китая, в первую очередь, как надёжного финансового партнёра, способствующего ускорению реализации и повышению качества стратегических инициатив. Благодаря постоянной поддержке Эксимбанка, в стране реализовано свыше пятидесяти проектов в таких ключевых отраслях, как химическая промышленность, энергетика, транспорт, IT, сельское и водное хозяйство, общей стоимостью более 3-х млрд долларов.

Выражена уверенность в том, что открытие представительства Эксимбанка Китая в Ташкенте, являясь важным шагом на пути дальнейшего развития стратегического партнёрства, придаст новый импульс, позволит вместе реализовывать социально важные проекты, и послужит полноценному раскрытию потенциала узбекско-китайского экономического взаимодействия.

Справочно: Эксимбанк Китая (China Exim Bank / The Export-Import Bank of China) был основан в 1994 году. Он является государственным политическим банком, цель которого — поддерживать внешнюю торговлю, инвестиции и международное экономическое сотрудничество Китая, и напрямую подчиняется Государственному совету КНР.

Банк имеет 32 отделения в Китае и представительство в Гонконге. Кроме того, у банка есть офисы в Париже и представительства в Южной, Восточной, Северной и Западной Африке, Южной Америке, а также России.

Региональный офис в Ташкенте охватит деятельность банка в 8 странах, включая Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Азербайджан, Армению и Грузию.