Президент Узбекистана примет участие в саммитах СНГ и ЕАЭС

ТАШКЕНТ /Trend/ - 25-26 декабря Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента России Владимира Путина посетит с рабочим визитом город Санкт-Петербург для участия в саммитах СНГ и ЕАЭС.

Как сообщает Trend, об этом передает офис Президента Узбекистана.

Президент Узбекистана примет участие в мероприятиях неформальной встречи глав государств Содружества Независимых Государств и очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета в статусе наблюдателя.

В ходе саммитов планируется рассмотреть актуальные вопросы, связанные с расширением взаимовыгодного сотрудничества в рамках указанных многосторонних объединений. Участники подведут итоги проделанной работы и обсудят ключевые направления практического взаимодействия на предстоящий год.