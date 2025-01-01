Назван планируемый срок завершения строительства нового медеплавильного комплекса АГМК в Узбекистане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Завершение строительства нового медеплавильного комплекса Алмалыкского горно-металлургического комбината (АГМК) в Узбекистане запланировано на ближайшие годы, сообщил Trend председатель правления АГМК Абдулла Хурсанов.

"Новый медеплавильный комплекс направлен на расширение существующих мощностей по выпуску катодной меди с 148 тысяч тонн до 300 тысяч тонн. Проект реализуется на территории существующего комплекса и разделен на несколько основных объектов: металлургический и сернокислотный цеха, кислородный блок, шлаково-обогатительная фабрика, склад концентрата и подготовки шихты, цех электролиза меди, система электроснабжения нового завода, инфраструктура", - сказал он.

По его словам, на сегодня уже определены подрядчики для металлургического и сернокислотного цехов, кислородного блока и объектов внутреннего электроснабжения. По этим направлениям подписаны контракты и открыто финансирование.

"Проект реализуется при активной финансовой поддержке KfW IPEX Bank и AKA Bank. KfW взял на себя роль организатора финансирования, включая создание синдиката банков, что позволяет эффективно координировать международное сотрудничество", - добавил Абдулла Хурсанов.

Ранее АГМК подписал соглашение с немецкими KfW IPEX и AKA банками о предоставлении 146 миллионов евро в качестве первого транша для финансирования строительства нового медеплавильного комплекса в Узбекистане.