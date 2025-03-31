ТАШКЕНТ /Trend/ - Таджикистан и Узбекистан обсудили подписание Договора о союзнических отношениях.

Как передает в понедельник Trend, об этом стало известно в ходе встречи Президента Таджикистана Эмомали Рахмона и Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Таджикистане.

Эмомали Рахмон выразил удовлетворение динамичным развитием двустороннего сотрудничества во всех сферах. В ходе беседы особое внимание было уделено расширению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Лидеры двух стран отметили стабильный рост взаимного товарооборота, что свидетельствует о значительном потенциале для его дальнейшего увеличения. Важным индикатором экономического сотрудничества была названа растущая взаимная инвестиционная активность, а также целесообразность реализации совместных инвестиционных проектов в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства и транспорта.

Культурно-гуманитарное сотрудничество также стало ключевой темой обсуждений. Президенты подчеркнули важность проведения научно-практических конференций, форумов, фестивалей, симпозиумов и встреч представителей творческой и научной интеллигенции.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам безопасности, региональной и международной повестки, подтвердив готовность к дальнейшему укреплению межгосударственных отношений в духе дружбы и партнерства.