Иран представил 12 баллистических ракет

БАКУ /Trend/ - В столице Ирана - Тегеране были продемонстрированы 12 типов баллистических ракет. На военной выставке, организованной по случаю 40-летия Иранской революции, представлены 12 баллистических ракет, в том числе "Хюрремшехр", "Сиджиль", "Гадр F", и "Гадр H", "Гиям", "Шехаб 1", "Шехаб 2", "Зильзал", "Зульфугар", "Гормуз" и "Персидский залив", сообщает в среду Trend.

Кроме этого, состоялась презентация новых противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Tufan M-3 и Tufan-7.

Начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багири во время осмотра выставки сказал, что представленная военная техника является частью достижений иранской армии.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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