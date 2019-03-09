Свыше 10 иранских провинций пострадали от наводнений и метели

9 марта 2019 18:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сильные наводнения и метель накрыли 17 провинций Ирана.

Как сообщает в субботу Trend, была оказана помощь 3,3 тысячи жителям Ирана, пострадавшим от буйства стихии.

Как отметил председатель Организации помощи и спасения Общества Красного Креста Ирана Муртаза Селим, в общей сложности 83 городов и поселков в провинциях Хамадан, Мазандаран, Тегеран, Ардебиль, Западный и Восточный Азербайджана и в других иранских провинциях пострадали от стихийного бедствия.

В некоторых провинциях закрыли школы.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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