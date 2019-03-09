Свыше 10 иранских провинций пострадали от наводнений и метели

БАКУ /Trend/ - Сильные наводнения и метель накрыли 17 провинций Ирана.

Как сообщает в субботу Trend, была оказана помощь 3,3 тысячи жителям Ирана, пострадавшим от буйства стихии.

Как отметил председатель Организации помощи и спасения Общества Красного Креста Ирана Муртаза Селим, в общей сложности 83 городов и поселков в провинциях Хамадан, Мазандаран, Тегеран, Ардебиль, Западный и Восточный Азербайджана и в других иранских провинциях пострадали от стихийного бедствия.

В некоторых провинциях закрыли школы.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.