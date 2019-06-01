В Иране произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - В провинции Хузестан на юго-западе Ирана произошло землетрясение силой 4,2 балла, сообщает в субботу Trend.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня в 09:04 по местному времени на глубине 16 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, что в ноябре прошлого года в провинции Керманшах произошло землетрясение силой 6,4 балла, во время которого пострадало 646 человек.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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