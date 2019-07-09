В Иране трое военнослужащих КСИР погибли в результате нападения боевиков

Трое военнослужащих Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) погибли, один получил ранения в результате нападения боевиков в провинции Западный Азербайджан на западе Ирана. Об этом, как сообщает Trend, со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Mehr.

Как сообщает агентство, нападение произошло в иранском городе Пираншахр.

Отмечается, что боевики открыли огонь по транспортному средству военнослужащих КСИР, в результате чего трое из них погибли и один пострадал.

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