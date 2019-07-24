Иран заявил о намерении обеспечить безопасность в Персидском заливе

24 июля 2019 09:33 (UTC+04:00)

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи во время беседы с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что Иран приложит все усилия для обеспечения безопасности в Персидском заливе, в особенности в Ормузском проливе, где за последнее время произошло несколько инцидентов с торговыми судами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщает агентство IRNA, Аракчи также отметил, что Тегеран не допустит нарушений в процессе судоходства в регионе.

Ранее сообщалось, что Аракчи во вторник был принят в МИД Франции и администрации французского президента Эммануэля Макрона, передал ему послание от главы ИРИ Хасана Роухани.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас.

Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.

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