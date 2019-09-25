В Иране поезд сошел с рельсов, 40 раненых

БАКУ /Trend/ - В иранской провинции Систан и Белуджистан с рельсов сошел пассажирский поезд Захедан-Тегеран.

Об этом сказал генеральный директор отдела по общественным связям губернии вышеуказанной провинции Джавад Саларзехи, сообщает в среду Trend.

По его словам, причиной крушения стал сильный ветер. Ветер накрыл рельсы песком и один из вагонов перевернулся.

Саларзехи добавил, что в результате происшествия ранены 40 пассажиров, которых доставляют в больницы.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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