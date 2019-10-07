Хаменеи заявил, что враги не смогут посеять раздор между Ираком и Ираном

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что "враги" не смогут посеять раздор между Ираном и Ираком, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Ирак и Иран – два народа, чьи сердца и души вместе связаны верой в Бога, любовью к имаму Хусейну и потомством пророка. Этот союз будет расти сильнее день за днем. Враги стремятся посеять раздор, но они не смогли. Их заговор не будет иметь результата", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter Хаменеи.

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