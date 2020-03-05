Импорт лекарственных средств в Иран сократился
Количество импортируемых в Иран лекарств, которые в стране производятся, резко сократилось. Об этом сообщил генеральный директор Управления по контролю за продуктами и лекарствами Ирана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
По его словам, число импортируемых в Иран аналогичных лекарств, достигло 15.
Он добавил, что сокращение импорта лекарств в страну с начала иранского 1398 года экономило расходы до 200 млн. долларов.
Иранский чиновник также назвал создание финансового канала Швейцарии драматичным актом, добавив, что объем импортируемых лекарств через данный канал составил 2,3 млн. евро.
Лента новостей
Латвия заинтересована в наращивании инвестиций из Азербайджана для развития своих портов и логистики - посол
Президент Ильхам Алиев: Азербайджанские инвесторы в первую очередь должны вкладывать инвестиции в Азербайджан
Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и дальше будет идти по пути стабильности. А это главное для инвесторов
Таир Рзаев: Президент Ильхам Алиев вновь доказал, что считает своими проблемы каждого гражданина Азербайджана
Али Ахмедов: Программа Президента Ильхама Алиева по ликвидации палаточных городков - один из самых гуманных проектов в Азербайджане
Президент Ильхам Алиев выделил средства на проектирование и бурение 10 субартезианских скважин в Агстафе
Для Азербайджана проект «Один пояс – один путь» – серьезная возможность выйти на рынки других стран - российский эксперт