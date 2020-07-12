В Иране заявили, что катастрофа украинского Boeing вызвана неверной настройкой расчета ПВО

Комплекс ПВО, сбивший по ошибке украинский самолет в январе, был неправильно настроен из-за того, что накануне был перемещен. Об этом говорится в опубликованном в субботу дополнительном докладе Организации гражданской авиации Ирана, посвященном расследованию инцидента, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", - говорится в докладе. Отмечается, что "после перемещения не была выполнена перенастройка".

Согласно докладу, из-за неправильных настроек система ошибочно опознала лайнер как объект, движущийся с юго-западного направления в сторону Тегерана. При этом на самом деле самолет вылетал из иранской столицы, а не приближался к ней.