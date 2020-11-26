Иран закупит 42 миллиона доз вакцины против COVID-19

Министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что Иран намерен закупить около 42 миллионов доз вакцины против коронавируса у иностранных компаний для вакцинации 21 миллиона человек.

Запланировано импортировать 16,8 миллиона доз для 8,4 миллиона человек через центр COVAX и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Следующим шагом будет поставка около 5,5 миллиона доз вакцин в форме совместного контракта с иностранной компанией, а также покупка оставшихся у другой иностранной компании, что в общей сложности 42 миллионов доз вакцин.

Он отметил, что инновационные иранские компании и отечественные ученые работают над созданием отечественной вакцины от COVID-19 в 12 компаниях в стране.