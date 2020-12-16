Иран и Россия подчеркнули важность укрепления межпарламентских связей

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Калибаф провел телефонный разговор с председателем Государственной Думы России Вячеславом Володиным о расширении парламентских связей и последних событиях в регионе и мире, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

В ходе телефонного разговора Володин подчеркнул важность парламентских отношений между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран, сказав, что, к счастью, между парламентами Ирана и России проходят парламентские встречи и переговоры на высоком уровне, и эти отношения сыграли важную роль в развитии и облегчении отношений между двумя странами.

Ссылаясь на инициативу совместной высокой парламентской комиссии, он выразил надежду, что в ближайшее время состоится третье заседание совместной парламентской комиссии Иран-Россия с учетом условий, вызванных коронавирусом, сообщает Mehr News.

Володин охарактеризовал отношения между Ираном и Россией, как привилегированные и стратегические, добавив, что российский парламент и правительство готовы продолжать и расширять свои всеобъемлющие переговоры и сотрудничество с Ираном по расширению политических, парламентских, экономических, культурных, туристических связей, а также для решения важных региональных и международных проблем.

Калибаф, со своей стороны, подчеркнул стратегические отношения между двумя странами, заявив, что иранский парламент готов к дальнейшему укреплению парламентских отношений с Россией.

Он добавил, что парламенты двух стран должны сыграть свою роль в укреплении отношений между двумя странами.

Говоря о тесных отношениях и консультациях между спикерами парламентов двух стран, он выразил надежду, что в подходящее время посетит Россию и обменяется мнениями с властями Москвы.

По словам Калибафа, учитывая большой потенциал двух стран, обе стороны могут играть общую роль в различных областях.

Он также подчеркнул необходимость постоянных консультаций между официальными лицами двух стран и развития и укрепления двусторонних отношений с учетом текущей ситуации и развития событий в области международных отношений и политики.