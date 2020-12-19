Товарооборот между Россией и Ираном увеличился до 2,2 млрд. долларов в этом году

Член совета директоров Иранско-российской торговой палаты заявил во вторник, что товарооборот между двумя странами увеличился с 1,7 млрд. долларов в прошлом году до 2,2 млрд. долларов в этом году, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Во время своего визита в центр контейнерного экспорта сельскохозяйственной продукции из порта Астара в порт Астрахань, Джалили Джалалифар сказал, что развитие экономических связей с соседними странами является одной из важных стратегий Ирана, сообщает IRNA.

По его словам, лучший способ противодействовать санкциям - это укреплять торговые связи со странами-членами ЕАЭС.

«Среди стран Евразийского союза Россия имеет особое значение, и, учитывая инфраструктуру, доступную в северных портах, особенно в Астаре, мы должны работать над развитием торговли, особенно экспорта», - сказал он.