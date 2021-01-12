Иран может экспортировать до $2 млрд медной проволоки в год

Иран обладает потенциалом экспортировать до $2 млрд медной проволоки в год в случае отмены санкций против страны, заявил член Синдиката электроэнергетики Алиреза Колахи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Колахи заявил, что производственные мощности нашей страны в секторе Кабели составляют от 2,5 до 3 миллиардов долларов в год.

"Потенциал экспортного рынка Ирана составляет 300 миллиардов долларов, и, по оценкам, лишь одному Ираку потребуется от 30 миллиардов до 40 миллиардов долларов кабели в течение следующих 20 лет для восстановления своей электрической инфраструктуры", указал он.

"К 2040 году Европейский Союз должен инвестировать 1 триллион евро в электроэнергетическую инфраструктуру, 15% из которых придется на Кабул", добавил Колахи.