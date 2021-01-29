Несырьевой экспорт Ирана за 10 месяцев составил $28 млрд

Объем несырьевого экспорта из Ирана за первые 10 месяцев текущего иранского года (начался 21 марта 2020 года) составил 28 миллиардов долларов, а импорт страны - 30 миллиардов долларов.

Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани, выступая на церемонии открытия новых проектов Министерства сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

По словам иранского президента, терпение и стойкость иранского народа в экономической войне были беспрецедентными в истории.

"Несмотря на все трудности, за первые 10 месяцев этого года у нас был импорт на сумму около 30 миллиардов долларов, несырьевой экспорт, составил более 28 миллиардов долларов", сказал он.