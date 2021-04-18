Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил в четверг, что Иран закупил 60 миллионов доз российской вакцины против коронавируса Sputnik V, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Доз в принципе будет достаточно для вакцинации около 30 миллионов человек, сказал Джалали IRNA, добавив, что это соглашение было заключено и подписано после переговоров между посольством Ирана в Москве и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) при поддержке Министерства здравоохранения Ирана.

Эти дозы будут отправлены в Иран с мая по ноябрь.

Что касается нынешнего соглашения, которое включает два миллиона доз, он пояснил, что на данный момент было получено 520 тысяч доз, и что Россия обещала отправить оставшиеся дозы как можно скорее.

Посол также отметил, что две иранские компании подписали с Россией соглашения о совместном производстве "Спутника V" в нашей стране.