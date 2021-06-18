На президентских выборах в Иране наблюдается активность избирателей

БАКУ /Trend/ - В последние часы на 13-х президентских выборах в Иране наблюдается высокая активность избирателей.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам председатель избирательной комиссии Ирана Джамал Орф.

По его словам, в связи с этим было принято решение продлить выборы до 23:00. Национальный комитет Ирана по борьбе с коронавирусом разрешил при необходимости продлить голосование до 2-х часов ночи по местному времени.

Орф добавил, что в селах некоторых провинций Ирана голосование уже завершилось.

Председатель комиссии отметил, что неофициальная статистика является ненадежной. Эти статистические данные приводятся на основе прогнозирования и оценки медиа. Статистику в связи с выборами может публиковать только МВД Ирана.

Отметим, что 18 июня в Иране проходят 13-е по счету президентские выборы. Прогнозируется, что число голосующих на выборах превысит 50 процентов от общего числа избирателей.

Голосование на выборах стартовало в 07:00 по местному времени.

На пост президента претендуют четыре кандидата: секретарь Консультативного совета Мохсен Резаи, глава судебной власти Ибрагим Раиси, заместитель председателя парламента Амирхосейн Казизаде-Хашеми и бывший глава Центробанка Абдул Насер Хеммати.

Первые три кандидата представляют лагерь консерваторов, а Абдул Насер Хеммати – кандидат от реформаторов.

Голосование завершится в 00:00, но при необходимости оно может быть продлено до 02:00 19 июня.

В Иране 31 область и 450 районов, общее число избирателей в стране составляет 59,3 миллиона человек.