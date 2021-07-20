В Иране зафиксирован значительный рост продаж продукции наукоемких фирм

Вице-президент Ирана по науке и технологиям сообщил о значительном увеличении объема продаж продукции интеллектуальных компаний в стране, что свидетельствует об ускорении коммерциализации идей иранских ученых и исследователей, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

По его оценкам, в настоящее время в стране насчитывается около 7000 наукоемких фирм.

Он подчеркнул, что правительство делает все возможное, чтобы использовать все возможности, необходимые для развития и роста наукоемких фирм и ИТ-парков.

В своем выступлении Саттари указал на план строительства научно-технического комплекса в провинции Казвин, который находится в стадии реализации, и добавил: «Несомненно, правительство будет приветствовать осуществление такого проекта по всей стране, особенно в провинции Казвин как промышленном городе, и не пожалеет никаких усилий для поддержки этих планов в соответствии с их целями».