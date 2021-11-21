Объем экспорта Ирана в ЕС увеличился на 14%
Экспорт Ирана в Европейский союз за первые девять месяцев 2021 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Следует из статистики, опубликованной заместителем экономических исследований Тегеранской торговой палаты, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"За девять месяцев 2021 года Иран экспортировал в Европейский союз товаров на сумму 632 млн евро. За это время страна импортировала 2,072 млрд евро", говорится в сообщении.
Согласно этой статистике, за первые 9 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом 2020 года экспорт Ирана в Европу увеличился на 14%, а импорт снизился на 1%.
Также в сентябре Иран экспортировал в Европейский Союз 68,4 млн евро, а импортировал 308,7 млн евро.
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