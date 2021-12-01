Иран увеличил добычу нефти в Персидском заливе на 3,6 млн баррелей в год

Добыча нефти Ираном в Персидском заливе увеличилась на 10 тыс. баррелей в сутки, то есть 3,6 млн баррелей в год, с реализацией проекта Сири (нефтяные месторождения Наср и Эсфанд), и по плану этот объем достигнет 12 тыс. баррелей в сутки, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Ранее глава Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Мохсен Ходжастехмехр заявил, что Иран планирует выйти на досанкционный уровень производства - 4 млн б/с - к марту 2022 года. "Наш план заключается в том, чтобы увеличить добычу нефти до уровня, превышающего показатели периода перед повторным введением санкций США в 2018 году", рассказал глава Национальной иранской нефтяной компании.

По его словам, Иран планирует в ближайшие десять лет увеличить суточную добычу газа до 1,5 млрд кубометров, - нефти - до 5 млн баррелей.

При этом, добавил он, страна намерена привлечь около 90 млрд долларов в нефтяной сектор и порядка 70 млрд долларов в разработку газовых месторождений от иностранных и внутренних фондов.