Ядерная программа Ирана полвека назад: те же опасения, то же недоверие

БАКУ/Trend/ - Должно быть, многие видели "Омерзительную восьмерку" Тарантино, и помнят главное чувство, двигавшее героями этого блокбастера – глубокое недоверие.

Каждый персонаж воспринимается другими как потенциальный убийца или отравитель. Все друг друга подозревают, у каждого свои мотивы уничтожить другого, и каждый постарается сделать все, чтобы выжить. И хибара, в которой происходит действие фильма, постепенно становится слишком тесной для этого чувства. Чем все закончилось, известно.

Примерно так можно описать то, что происходило и происходит вокруг СВПД (иранского ядерного соглашения).

Перед нами документы из архива Государственного департамента США. Они возвращают нас в середину 70-х годов прошлого века, когда Иран считался близким и даже особым партнером США на Ближнем Востоке. Эти фрагменты отражают атмосферу вокруг ирано-американской ядерной программы, которую в те времена планировалось реализовать между двумя государствами.

Комментарии и оценки, приведенные в них, позволяют прийти к выводу, что даже во времена шаха – друга и близкого партнера США – Вашингтон испытывал чувство недоверия к Ирану. Одновременно можно заметить и опасения США потерять Иран как ценного покупателя американского оружия и крупного производителя нефти.

Возможно, эти документы почти полувековой давности помогут лучше понять сегодняшние события.

Из доклада, подготовленного Специальной Межведомственной рабочей группой, Вашингтон, без даты

Если коротко, то мы сталкиваемся с серьезной дилеммой, поскольку предлагаем Ирану более строгий контроль над плутонием, чем до сих пор включали наши другие соглашения, в том числе с государствами, которые не являются участниками ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия). Хотя эти специальные гарантии могут быть удовлетворительными для Конгресса, они оказываются неприемлемыми для Ирана, поскольку правительство Ирана рассматривает их как дискриминационные в свете ее статуса в качестве участника ДНЯО.

Мы не исключаем возможности того, что продолжение тупиковой ситуации по соглашению может привести не только к решению Ирана перенести свой ядерный бизнес в другое место, но и к более серьезному ухудшению американо-иранских отношений.

Из оценки Национальной разведки, Вашингтон, 9 мая 1975 года

Озабоченность шаха тем, чтобы быть впереди региональных конкурентов, поднимает вопрос о его намерении разработать ядерное оружие. Иран является участником договора о нераспространении ядерного оружия, а также предложил резолюцию ООН, призывающую к созданию зоны, свободной от ядерного оружия, на Ближнем Востоке. Но индийская программа ядерных испытаний, вероятно, заставляет шаха задуматься о том, стоит ли Ирану отказываться от ядерного оружия. Более того, предложенная им ядерная программа дала бы ему некоторые из основных элементов, необходимых для его разработки.

Поэтому можно ожидать, что Иран в течение следующего десятилетия предпримет серьезные усилия по приобретению объектов и разработке ноу-хау и технологий для производства ядерного оружия, но без принятия твердого решения о его фактическом производстве. Шах будет надеяться, что, избегая осуществления конкретной программы по производству ядерного оружия, он предотвратит проблемы с США по поводу своих ядерных намерений.

Из Меморандума помощника президента по вопросам национальной безопасности (Скоукрофта) президенту Форду, Вашингтон, 26 января 1976 года

Хотя наш первый раунд переговоров, который состоялся в Тегеране в апреле прошлого года, был позитивным и обнадеживающим, позиция Ирана, похоже, за это время значительно ужесточилась. В апреле единственной серьезной проблемой, разделявшей обе стороны, было желание Ирана гарантировать, что он сможет переработать американский плутоний на национальном заводе, если не удастся создать многонациональный объект. Однако недавно глава иранской Комиссии по атомной энергии сообщил нам, что некоторые из наших предложений были отклонены, и что шах не желает принимать какие-либо гарантии, кроме тех, которые требуются в силу обязательств Ирана как участника Договора о нераспространении ядерного оружия.

Двумя дополнительными осложняющими факторами являются: перспектива того, что ФРГ и Франция будут готовы поставлять ядерные реакторы с менее строгими гарантиями, чем предлагаемые США, и кризис, который мы в настоящее время переживаем в наших двусторонних отношениях с Ираном. Несколько серьезных проблем, особенно касающихся доходов от продажи нефти и растущей стоимости поставляемой США военной техники, поколебали уверенность шаха в особых отношениях Ирана и США, тем самым, усилив значение, которое он будет придавать успеху или провалу усилий по получению приемлемых условий от США по ядерному соглашению.

… В этом отношении шах, несомненно, обеспокоен продемонстрированным Индией потенциалом ядерного взрыва и значительным прогрессом в создании Пакистаном завода по переработке; но он был бы больше всего обеспокоен будущими ядерными возможностями своих арабских соседей.

Из Меморандума помощнику президента по вопросам национальной безопасности (Скоукрофту), Вашингтон, 30 января 1976 года

Иран рассматривается в качестве возможной площадки для регионального многонационального центра переработки на Ближнем Востоке. Эта позиция не лишена риска, поскольку Иран кажется стабильным только по сравнению со своими соседями, и его политический облик может измениться в одночасье. Тем не менее, все Агентства согласны с тем, что мы должны быть готовы принять Иран в качестве потенциального места для переработки с оговоркой, что объект должен, как минимум, находиться в совместном владении и совместном управлении, по крайней мере, одной из основных стран-поставщиков.

Из Меморандума администратора Управления исследований и разработок в области энергетики (Симанса) президенту Форду, Вашингтон, 15 марта 1976 года

Дискуссию открыл шах, получив и прочитав письмо президента. Затем шах обратил внимание на следующие моменты:

- Он согласен с президентом, но «что еще вы хотите, чтобы я сделал»?

- Иран подписал Договор о нераспространении ядерного оружия после серьезного рассмотрения и намерен соблюдать все его условия.

- У Ирана нет причин разрабатывать ядерное оружие. У него никогда не могло быть достаточных возможностей, чтобы сдержать Советский Союз или дать ему отпор.

- Иран не понимает, почему США не доверяют Ирану в полной мере развивать свою программу мирной атомной энергетики.

Однако ни в коей мере шах не отступал от своего основного принципа, согласно которому нет необходимости в дальнейшем контроле над Ираном в том, что касается создания ядерного оружия. Они подписали ДНЯО и будут выполнять свои обязательства.

Из Меморандума о состоявшейся беседе, Бонн, 23 мая 1976 года

Участники: вице-канцлер и министр иностранных дел Ханс-Дитрих Геншер, статс-секретарь Питер Гермес, Госсекретарь Генри А. Киссинджер, советник департамента Гельмут Зонненфельдт и другие.

Киссинджер: Чем больше я думаю о региональной переработке, тем меньше мне это нравится. Может, нам вообще не стоит ничего продавать.

Гермес: Через десять лет потребность в переработке возникнет.

Киссинджер: Двустороннее управление предприятиями - не вариант, потому что, если они попытаются выгнать вас - Бразилия, Иран - что вы сможете сделать?

Геншер: Это вопрос доверия.

Киссинджер: Очень трудно предсказать, что они будут делать.

Гермес: Контроль не только двусторонний, но и международный.

Зонненфельдт: Но у нас нет механизма санкций.

Геншер: В этом и есть проблема - в исполнении.

Киссинджер: Если Пакистан и Иран объединят их, это усложнит ситуацию. Если присоединится Саудовская Аравия, будет еще хуже. Кому вы доверяете в Латинской Америке? Кто сдерживает Бразилию? Если присоединятся Аргентина и Боливия, у них может возникнуть интерес в том, чтобы вышвырнуть вас – или нас – вон.

Геншер: Скоро мы сообщим вам нашу позицию.

Гермес: 1 июля истекает срок действия контракта на реакторы. Если мы этого не сделаем, сделают французы.

Киссинджер: Французы сказали нам обратное – что это вы их подталкивали.

Из доклада разведки, Вашингтон, март 1977 года

Вопрос престижа: Требования НРС (наименее развитых стран) к усилению контроля над международными соглашениями, влияющими на их судьбу и будущее, и их неудовлетворенность существующей международной политической и экономической системой заставили многие государства уделять приоритетное внимание повышению своего глобального или регионального статуса. И для некоторых стран, в первую очередь Индии и Бразилии, но, вероятно, также Аргентины и Ирана, престиж, связанный с фактическим или потенциальным ядерным статусом, стал особенно сильным стимулом для развития потенциала ядерного оружия.

С начала президентства Джо Байдена США провели шесть раундов переговоров по СВПД, и все закончились безрезультатно. В эти дни в Вене проходит седьмой раунд, и, судя по выдвигаемым некоторыми участниками требованиям, он также грозит окончиться ничем.

Автор: Азер Ахмедбейли