Производство алюминия в Иране выросло на 23%

Алюминиевая промышленность Ирана произвела 400 481 тонну слитков в течение первых девяти месяцев текущего 1400 финансового года (с 21 марта по 21 декабря 2021), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Согласно последним данным, опубликованным Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности, объем производства стал на 23 % выше, чем за соответствующий период прошлого года.

На флагманского производителя Иранскую алюминиевую компанию (IRALCO) приходится наибольшая часть общего объема производства - 133 832 тонны.