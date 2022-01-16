На этой неделе ожидается встреча президентов России и Ирана

Телеканал Россия-1, одно из официальных российских СМИ, объявил в воскресенье, что президент России Владимир Путин на этой неделе примет в Москве своего иранского коллегу Эбрахима Раиси, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Этот телеканал в политической программе «Москва. Кремль. Путин» сообщил, что на этой неделе в Москве состоится встреча лидеров двух стран - Российской Федерации и Исламской Республики Иран.

Некоторые другие российские СМИ также перепечатали новость со ссылкой на российский телеканал Россия-1. Газета «Газета Ру» назвала дату визита президента Исламской Республики Иран в Москву 19 января.

Официальный представитель администрации правительства Исламской Республики Иран Али Бахадори Джахроми, недавно объявил о визите президента в Россию, заявив, что в ходе визита будут обсуждаться двусторонние вопросы и торгово-экономическое сотрудничество между Тегераном и Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также сообщил на днях о подготовке к визиту в Москву президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси.