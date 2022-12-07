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Иран и Таджикистан обсудили сотрудничество в нефтяной сфере

Иран Материалы 7 декабря 2022 21:23 (UTC +04:00)
Иран и Таджикистан обсудили сотрудничество в нефтяной сфере

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Иран и Таджикистан провели переговоры по вопросам экспорта нефти и газового конденсата, экспорта нефтепродуктов, продуктов нефтехимии, разведки и добычи Ирана в Таджикистане, экспорта инженерно-технических услуг и реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов Таджикистана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи и министр энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан Далер Джума провели встречу в рамках 15-е заседания совместной ирано-таджикской экономической комиссии.

Во время встречи обсуждено двустороннее сотрудничество в области экспорта нефти, газового конденсата и нефтепродуктов, продуктов нефтехимии, разведки и добычи Ирана в Таджикистане, экспорта инженерно-технических услуг, реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов Таджикистана.

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