В Берлине, Париже, Брюсселе и Лондоне вызвали послов Ирана

Внешнеполитические ведомства Германии, Франции, Великобритании, а также Европейская служба внешних связей (EEAS) в понедельник вызвали иранских послов в связи с вынесением смертных приговоров участникам недавних протестов в стране, передает Trend со ссылкой на европейские СМИ.

В частности министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что вызвала посла Ирана, чтобы высказать ему строгое осуждение в связи со смертными приговорами.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в свою очередь отметила, что заявила послу о том, что такие смертные казни повлекут серьезные последствия.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли также выразил осуждение послу Ирана.