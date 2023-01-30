Парламент Ирана отправит в Исфахан комиссию по расследованию атаки БПЛА на военный завод

Меджлис (парламент) Ирана направит в Исфахан специальную комиссию, которая займется расследованием атаки на один из объектов Минобороны с применением беспилотников.

Об этом сообщил в воскресенье заместитель председателя комитета Меджлиса по национальной безопасности и внешней политике Аббас Муктадаи, на которого ссылается Иранская государственная телерадиовещательная корпорация (ИРИБ), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Инцидент в Исфахане был тщательно проанализирован на сегодняшней встрече с участием ряда должностных лиц, и комитет по национальной безопасности направит в Исфахан комиссию для подготовки отчета, на основе которого будут приняты дальнейшие решения",- заявил Муктадаи.