Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся в Пекине 6 апреля

Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Хосейн Амир Абдоллахиян проведут встречу в Пекине в четверг. Об этом сообщила во вторник газета Asharq Al-Awsat со ссылкой на источники, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их сведениям, главы внешнеполитических ведомств обсудят дальнейшие шаги Эр-Рияда и Тегерана, которые требуются для реализации соглашения о восстановлении дипломатических отношений между странами. Кроме того, дипломатам предстоит обсудить процесс возобновления работы посольств.

Как заявил один из собеседников издания, тот факт, что переговоры министров пройдут в Китае, при посредничестве которого стороны смогли договориться о нормализации отношений, "подтверждает позитивную роль Пекина в достижении соглашения и содействии установлению контактов между двумя странами". Подготовка встречи началась вскоре после 10 марта.