В Иране отчитались о производстве алюминиевых слитков за 5 месяцев

БАКУ /Trend/ - В последнем отчете Иранской организации развития и модернизации горнодобывающей индустрии (IMIDRO) сообщается, что в первые пять месяцев текущего иранского календарного года, начиная с 21 марта 2023 года, Иран произвел приблизительно 268 000 тонн алюминиевых слитков, передает Trend.

Отмечается, что четыре крупнейших производителя алюминиевых слитков в стране выпустили 267 983 тонны алюминиевых слитков с 21 марта по 22 августа 2023 года. За аналогичный период в прошлом году, с 21 марта по 22 августа 2022 года, было произведено 271 226 тонн алюминиевых слитков.

Согласно тому же отчету, Иранская глиноземная компания (IAC) за первые пять месяцев текущего иранского календарного года произвела 99 473 тонны глиноземного порошка, что составляет прирост в один процент по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было произведено 98 169 тонн глиноземного порошка с 21 марта по 22 августа 2022 года.

Кроме того, компания также произвела 199 192 тонны бокситов за первые пять месяцев текущего иранского календарного года, согласно данным в отчете.