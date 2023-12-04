Иран и Ирак обсудили сотрудничество в области обороны и безопасности

БАКУ /Trend/ - Главнокомандующий Вооружённых Сил Исламской Республики Иран, Мохаммад Багери, подчеркнул важность согласования взглядов и позиций правительства, нации и власти в решении ключевых региональных и мировых вопросов, передает Trend.

Это, по его мнению, отражается в тесных согласованных позициях Ирана и Ирака, особенно в контексте войны в Газе и палестинского вопроса.

"Условия обеих стран и региона подчеркивают важность установления тесных отношений и сотрудничества в области обороны и безопасности", отметил Багери.

Он выразил мнение, что, несмотря на наличие множества областей совместного потенциала, сотрудничество в военной сфере между Ираном и Ираком ещё не достигло желаемого уровня, и обе страны могут более активно использовать имеющиеся возможности.

Главнокомандующий также подчеркнул готовность Вооружённых сил Исламской Республики Иран передавать свои знания, опыт и возможности иракским вооружённым силам. Кроме того, генерал-майор Багери выразил готовность провести двусторонние или многосторонние морские спасательные учения в Персидском заливе.