Иран и Сирия подписали соглашение о свободной торговле

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Ирана, Мохаммад Мохбер, объявил об отмене торгового тарифа между Ираном и Сирией после подписания соглашения о свободной торговле между двумя странами, передает Trend.

На совместной пресс-конференции с премьер-министром Сирии, Хусейном Арнусом, в Тегеране, Мохбер выделил установление регулярного судоходства и развитие транспортных перевозок между Ираном и Сирией как одно из важных достижений переговоров.

Он отметил, что укрепление связей с Сирией представляет собой стратегическую цель Ирана, поддерживаемую верховным лидером аятоллой Сейедом Али Хаменеи и президентом Эбрагимом Раиси.

В рамках 15-го раунда сирийско-иранского высшего комитета были подписаны шесть документов, включая соглашение о свободной торговле.