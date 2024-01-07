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ВМС Ирана получили новые корабли

Иран Материалы 7 января 2024 02:07 (UTC +04:00)
ВМС Ирана получили новые корабли

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - В состав ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана внесен новый военный корабль «Абу Махди», а также 100 быстрых ракетных кораблей и 3 бронированных внедорожника, передает Trend.

Командующий КСИР Хоссейн Салами подчеркнул усилия Ирана по формированию и развитию своих военно-морских сил.

В своем заявлении генерал Салами отметил расширение комплексного плана развития военно-морской мощи, с учетом предполагаемой возможности военных столкновений с крупнейшими военно-морскими державами мира.

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