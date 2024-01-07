ВМС Ирана получили новые корабли

БАКУ /Trend/ - В состав ВМС Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) Ирана внесен новый военный корабль «Абу Махди», а также 100 быстрых ракетных кораблей и 3 бронированных внедорожника, передает Trend.

Командующий КСИР Хоссейн Салами подчеркнул усилия Ирана по формированию и развитию своих военно-морских сил.

В своем заявлении генерал Салами отметил расширение комплексного плана развития военно-морской мощи, с учетом предполагаемой возможности военных столкновений с крупнейшими военно-морскими державами мира.