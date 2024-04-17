Увеличился экспорт Ирана в Беларусь

БАКУ /Trend/ - В предыдущем иранском календарном году (закончившемся 19 марта), экспорт товаров из Ирана в Беларусь достиг 20 миллионов долларов, что означает рост на 34 процента по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Организации содействия торговле Ирана (TPO), передает Trend.

Согласно информации, среди основных экспортируемых товаров в Беларусь в этот период были ковры, полистирол, полиэфирная краска, минеральные масла, лекарства, фрукты, полиэтилен, фисташки, изюм и томатная паста.

Также в прошлом году Иран увеличил импорт товаров из Беларуси на 35 процентов, достигнув объема в 59 миллионов долларов.